Эстонские журналисты нашли секретную базу по подготовке спецназа США.
По их данным, она размещена в Эстонии у границы с РФ. Толчком для её появления стало возвращение Крымского полуострова под контроль Москвы в 2014 году. В тот же год появилась база. Кроме того, в странах Балтии существуют другие тайные объекты, на которых готовят военных на случай войны с Россией, передаёт
Как писал News.ru, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что Штаты отрабатывают сценарий ведения ограниченной ядерной войны против России. Так он прокомментировал заявление помощника замглавы Пентагона Дэвида Трахтенберга о том, что ядерное оружие малой мощности необходимо американцам для сдерживания РФ.