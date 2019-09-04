https://static.news.ru/photo/0c066510-cf4a-11e9-9b15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Krumphanzl/CTK/Global Look Press

Эстонские журналисты нашли секретную базу по подготовке спецназа США.

По их данным, она размещена в Эстонии у границы с РФ. Толчком для её появления стало возвращение Крымского полуострова под контроль Москвы в 2014 году. В тот же год появилась база. Кроме того, в странах Балтии существуют другие тайные объекты, на которых готовят военных на случай войны с Россией, передаёт ERR .

Как писал News.ru, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что Штаты отрабатывают сценарий ведения ограниченной ядерной войны против России. Так он прокомментировал заявление помощника замглавы Пентагона Дэвида Трахтенберга о том, что ядерное оружие малой мощности необходимо американцам для сдерживания РФ.