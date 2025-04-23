В Генконсульство России в Стамбуле пока не поступали данные о гражданах РФ, пострадавших в результате землетрясения, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатическое представительство. Ранее в управлении губернатора провинции заявили о 151 пострадавшем.
На данный момент в генеральное консульство не поступали обращения от граждан России, которые могли пострадать в результате землетрясения. Информации о пострадавших россиянах не поступало, — заявили представители Генконсульства.
Кроме того, дипломаты подтвердили, что следят за сообщениями местной администрации об обстановке после землетрясения, в том числе и о пострадавших. В Генконсульстве добавили, что каких-либо данных о значимых разрушений зданий и объектов транспортно-логистической инфраструктуры пока нет. Отмечается, что большая часть пострадавших в основном стали жертвами паники.
Ранее в интернет выложили видео с последствиями землетрясений в Турции. На опубликованной записи можно увидеть раскачивающиеся стены в здании, кроме того, слышен сильный грохот. Первые землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Мраморном море в 12:13 по местному времени, совпадающему с московским. Затем были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,2 в 12:49 возле Силиври.