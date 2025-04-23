Дмитрий Трофимов

Генконсульство РФ раскрыло число пострадавших от землетрясения в Стамбуле У Генконсульства РФ нет данных о пострадавших от землетрясения в Стамбуле

23 апр 2025 в 17:26

Фото: TOLGA BOZOGLU/EPA/TASS

Люди на улице после землетрясения в Стамбуле