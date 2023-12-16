У футболиста остановилось сердце во время матча чемпионата Англии Футболист «Лутона» Локьер перенес остановку сердца в матче с «Борнмутом»

У футболиста «Лутон Таун» Тома Локьера, потерявшего сознание во время матча чемпионата Англии против «Борнмута», произошла остановка сердца, сообщается в официальном аккаунте клуба в соцсети Twitter (X). Спортсмен упал на поле без сознания, после этого матч был остановлен.

Наш медицинский персонал подтвердил, что у нашего капитана случилась остановка сердца на поле, но к тому времени, когда его унесли на носилках, он уже пришел в себя. Дальнейшую помощь он получил на стадионе, за что еще раз благодарим медицинские бригады обеих команд, — рассказали в медслужбе клуба.

Там заверили, что состояние футболиста было стабильно, хотя он до этого проходит дополнительное обследование. В клубе всех поблагодарили «за поддержку, заботу и теплые слова».

При этом Локьер ранее терял сознание во время футбольной игры. Во время стыкового матча за выход в премьер-лигу против «Ковентри» в мае 2023 года он был госпитализирован и перенес операцию на сердце. В июне 29-летнему защитнику разрешили продолжить футбольную карьеру.

Ранее сообщалось, что нападающий немецкой команды «Хемпи Лейпциг» Денис Йепель, пытаясь догнать мяч, на большой скорости выбежал за лицевую линию и врезался в стену. Он ударился головой и оказался в глубоком нокауте. Удар получился настолько сильным, что футболист какое-то время не мог прийти в себя.