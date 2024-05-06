У десятков пассажиров рейса Condor с Маврикия во Франкфурт началась рвота Bild: пассажиры рейса с Маврикия во Франкфурт пожаловались на тошноту и рвоту

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Десятки пассажиров самолета авиакомпании Condor пожаловались на сильную тошноту и рвоту, пишет немецкое издание Bild. По данным журналистов, ситуация возникла в ходе рейса с африканского острова Маврикий в Европу.

Во время полета во Франкфурт 70 из 290 пассажиров почувствовали недомогание. После приземления авиалайнер встретили сотрудники экстренных служб. Представитель перевозчика подтвердил факт инцидента. По его словам, никто из членов экипажа не пострадал. Авиакомпания начала расследование случившегося.

В конце апреля самолет Boeing 777 экстренно приземлился в Баку в ходе рейса Осака — Париж. Борт авиакомпании Air France перевозил 280 пассажиров, но не долетел до пункта назначения. Представитель бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев объяснил, что воздушное судно совершило экстренную посадку из-за задымления на борту лайнера.

Все аварийно-спасательные службы были приведены в готовность. Самолет успешно приземлился в 16:37 по местному времени (15:37 мск). Пассажиров немедленно эвакуировали. В результате экстренной посадки никто не пострадал, уточнили в пресс-службе бакинского аэропорта.