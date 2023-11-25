У депутата из Ровно обнаружили незаконное состояние на миллионы долларов У украинского депутата изъяли слитки золота, элитные автомобили и $4 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские изъяли многомиллиардное незаконное состояние во время обысков дома у депутата Ровенского областного совета Украины, сообщают военкоры Telegram-канала «Русская Весна». По данным канала, правоохранители нашли несколько элитных автомобилей, слитки золота и $4 млн.

Также среди незаконно нажитого имущества значатся золотые монеты, дорогостоящие часы и оружие. А также автомобили Audi Q8, Mercedes-Benz GLE 350E и BMW X5.

Как сообщает Aif.ru, парламентарий обогатился во время работы в органах исполнительной власти и местного самоуправления. Кроме того, депутат имеет четыре участка земли в Ровно, на которых проходило строительство коттеджей. Участки оформлены на номинальных лиц, которые подчинялись политику.

Ранее российский лидер Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты заявлял о том, что коррупции таких масштабов, как на Украине, нет ни в одной стране мира. По его словам, когда он слышал о размахе такой преступной деятельности, у него «челюсть отваливалась». После общения с бывшим украинским руководством президенту РФ стало известно о том, что на Украине есть «ставка на все», в том числе на голоса в Верховном и Конституционном судах.