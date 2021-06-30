Чехия заявила об отсутствии доказательств для дела о взрывах во Врбетице

Чешские правоохранительные органы пока не собрали достаточно доказательств, чтобы можно было начать уголовное дело о взрывах во Врбетице. Об этом в разговоре с журналистами сообщил глава Национального управления по борьбе с оргпреступностью (НУБОП) Йиржи Мазанек. Так он ответил на вопрос, почему обвинение по указанному делу ещё не выдвинуто. Сведения передаёт РИА Новости.

Относительно срока окончания расследования Мазанек сказал, что его сейчас ещё трудно обозначить. В этом деле многое будет зависеть от некоторых международных соглашений. В качестве удовлетворительного крайнего срока он назвал конец текущего года.

Кроме того, глава НУБОП подчеркнул, что Прага не получала информацию по делу о взрывах от зарубежных спецслужб.

Не получили мы это ни от американцев, ни от какой иной спецслужбы. Мы выяснили это и проверили в сотрудничестве с чешской Службой безопасности и информации (СБИ, контрразведка — NEWS.ru), — добавил Мазанек.

Чешские власти в апреле обвинили спецслужбы России в причастности к взрывам на складах во Врбетице в 2014 году и выслали 18 дипломатов РФ, заподозрив их в шпионаже. Это привело к обострению отношений между Москвой и Прагой. Российская сторона назвала обвинения голословными и ответила высылкой 20 чешских дипломатов.

Ранее президент Чехии Милош Земан сказал, что считает необходимым рассмотрение всех возможных версий о взрывах на военных складах во Врбетице. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN Prima News. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что существует только одна версия инцидента.