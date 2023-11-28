У Буданова отравление не выявлено «РБК-Украина»: у главы ГУР Украины Буданова не выявили отравления

У начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова не выявили отравление тяжелыми металлами, сообщило агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники. Отмечается, что с его здоровьем все в порядке.

По данным двух источников в спецслужбах, у Буданова отравление не установлено. С его здоровьем все в порядке, — говорится в сообщении.

Ранее сегодня, 28 ноября, украинское издание «Бабель» со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что жену Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. При этом, у нескольких сотрудников ГУР МО Украины также выявили отравление аналогичными веществами.

Отмечается, что эти химикаты никак не используются в быту и военном деле, поэтому их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека. Также сообщалось, что вместе с Будановой отправились и некоторые из ее подчиненных. Скорее всего через еду.

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, чтот отравление жены Буданова может быть выгодно самому президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, сейчас на Украине идет подковерная борьба, где все средства хороши. Поэтому вряд ли Марианна что-то съела случайно.