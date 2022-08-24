У берегов Италии затонула яхта совладельца «Кузбассразрезугля» У берегов Италии затонула яхта владельца «Кузбассразрезугля» Геннадия Айвазяна

У берегов Италии в заливе Сквилачче из-за плохих погодных условий затонула яхта «Май Сага», владельцем которой итальянские СМИ называют совладельца «Кузбассразрезугля» Геннадия Айвазяна, передает издание La Gazzetta Del Mezzogiorno. По подсчетам издания, яхта может стоить $50 миллионов. Сам бизнесмен официально не подтверждал опубликованную информацию.

Ранее стало известно, что власти Гибралтара заявили о намерении продать на аукционе яхту Axioma, конфискованную у российского миллиардера Дмитрия Пумпянского. Аукцион стартовал 23 августа, деньги, вырученные с продажи яхты, будут перечислены на счет банка JP Morgan. Стоимость яхты оценили в £65 миллионов. Отмечается, что ни JP Morgan, ни Дмитрий Пумпянский не стали комментировать предстоящие торги.