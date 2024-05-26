В европейском городе прошла многотысячная манифестация В Мадриде 20 тысяч человек собрались на антиправительственную манифестацию

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

В центре Мадрида в воскресенье, 26 мая, прошла манифестация против правительства под руководством премьер-министра Испании Педро Санчеса. Митинг посетили около 20 тысяч человек, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального представительства кабмина. Организатором акции стала оппозиционная Народная партия.

Многие участники манифестации принесли с собой флаги страны и скандировали: «Испания отвечает». Лидер Народной партии Нуньес Фейхоо заявил, что целью митинга стала защита демократии, независимости судебной власти и свободы прессы. Кроме того, собравшиеся выступили против законопроекта об амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому процессу, в результате которого в 2017 году был проведен референдум о независимости региона.

Ранее польские фермеры перекрыли дороги в столичном Мазовецком воеводстве. Они выставили несколько десятков единиц сельскохозяйственной техники в районе городов Калушин, Закрент и Миньск-Мазовецкий. Протестующие требовали оставить в силе ограничения на экспорт сельхозпродукции с Украины. Полицейские не предпринимали попыток препятствовать участникам акции и рекомендовали водителям варианты объезда.

До этого в немецком Гамбурге состоялась массовая акция исламистов, которые требовали создать халифат. Участие в демонстрации приняли более тысячи человек. Организатором митинга выступил 25-летний студент Ададе Боатен, у которого есть тысячи последователей в социальных сетях.