Тысячи жителей Берлина вышли на акцию против ограничений из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/10c7ee74-e9ee-11ea-aa36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Spicker/www.imago-images.de/Global Look Press

Примерно 18 тысяч жителей Берлина вышли на улицу Унтер ден Линден в знак протеста против введённых из-за коронавируса ограничений. Однако полиция не разрешила протестующим начать марш, так как они были без масок.

Представительница полиции не смогла назвать журналистам РИА Новости точное число участников, отметив, что час назад на улице было примерно 18 тысяч человек.

По состоянию на настоящий момент оценок у нас нет, — подчеркнула она.

Мероприятие должно было начаться с марша со станции Торштрассе, однако полицейские не санкционировали старт колонн.

Мы работаем на месте, когда станет ясно, что организаторы могут обеспечить соблюдение требования ношения масок, тогда акция сможет начаться, — сказала представительница правоохранительных органов.

Местная полиция позже сообщила, что акция завершилась, так как средства индивидуальной защиты люди так и не получили.

Другой возможности, к сожалению, не остаётся: мы обратились к организаторам демонстрации и сообщили, что по требованию полиции акция окончена. Всё предпринятое не привело к соблюдению мер, — отметили там.

Организатором мероприятия выступило штутгартское движение Querdenken 711. Городские власти сначала отказались согласовывать акцию, так как на алогичном протесте 1 августа участники не соблюдали социальную дистанцию и не надевали маски. Однако Административный суд немецкой столицы отменил это решение, так как ссылка на нарушение правил в прошлом не является основанием говорить, что их будут нарушать снова. При этом судья обязал организаторов обеспечить всех участников средствами индивидуальной защиты.

Как писал NEWS.ru, власти всех федеральных земель Германии, за исключением Саксонии-Анхальт, договорились с центральным правительством о едином штрафе в размере €50 за отсутствие маски в общественных местах.