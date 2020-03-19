На фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе в начале марта Турция открыла свои границы с Европой, мотивируя это тем, что не может сдержать очередной наплыв беженцев. Десятки тысяч людей устремились к границе с Грецией, где столкнулись с силовиками, которые выполняют приказ: жёстко пресекать попытки перехода госграницы.

Греческие власти опасаются не только пандемии, но и повторения миграционного кризиса 2015 года. И на их стороне европейское большинство — в Евросоюзе обвиняют турок в нарушении соглашения 2016 года, по которому Брюссель обязался выплатить более 3 млрд евро в обмен на размещение беженцев на территории Турецкой Республики. В Анкаре же заявляют об отсутствии всей выплаченной суммы, хотя турецкие власти аккумулировали наибольшее количество репатриантов — более трёх миллионов. Впрочем, логика действий Афин понятна: из всех стран Евросоюза именно Греция приняла на себя «основной миграционный удар» и, ещё не отправившись от него, не может открыть границы для нового потока беженцев. NEWS.ru расспросил заместителя главы делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Греции Доминика Эрншоу о том, как обстоят дела в пунктах приёма мигрантов.

— Сколько мигрантов сейчас находятся в Греции? В СМИ проходила информация о 42 тысячах людей, находящихся в лагерях, рассчитанных на 6 тысяч. Хватает ли мигрантам еды, оказывают ли им медицинскую помощь?

— Согласно последним официальным данным, на Эгейских островах находятся около 41,5 тысяч человек, почти половина из них — женщины и дети. Тысячи живут в ненадлежащих условиях из-за того, что поток беженцев постоянно увеличивается — ещё с мая 2019 года фиксируется сильный рост, а введённые пограничные ограничения априори приводят к перенаселению и, соответственно, к ухудшению условий приёма.

Женщины и дети особенно уязвимы к проявлениям гендерного и сексуального насилия, в то время как нехватка медицинской и психологической помощи оказывает серьёзное влияние на физическое и психическое здоровье.

Ammar Safarjalani/Keystone Press Agency/Global Look Press

— Знаете ли вы о случаях, когда мигранты сталкивались с насилием на греческой границе? В СМИ были публикации о том, что мигрантов «ловили, забирали вещи и высылали из Греции».

— МККК знает об этих материалах и обеспокоен сообщениями об агрессии в отношении беженцев на греческой границе, однако официально не может подтвердить такие случаи.

— Какую помощь МККК предоставляет мигрантам? Есть ли планы по расширению миссии в Греции?

— МККК начал осуществлять миссию в Афинах в марте 2016 года для того, чтобы обеспечить гумпомощь на фоне растущих потребностей мигрантов и поддержать греческие власти в вопросе более эффективного удовлетворения этих потребностей. В Греции МККК работает совместно с местным отделением Общества Красного Креста и сфокусирован на вопросах задержания нелегальных мигрантов, поиска пропавших и оказания помощи их семьям, включая бесплатное юридическое консультирование. Международная организация Красного Креста и Красного Полумесяца выступила с призывом к Обществу Красного Креста Греции и Красного Полумесяца Турции удовлетворить гуманитарные потребности наиболее уязвимых категорий мигрантов по обе стороны границы.