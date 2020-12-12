Тысячи россиян путешествуют по Европе, несмотря на закрытые границы

https://static.news.ru/photo/c7822d20-3c53-11eb-8328-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Несмотря на то что большинство стран Европы остаются закрытыми для российских туристов из-за пандемии, статистика показывает, что тысячи россиян пересекают границы европейских стран и останавливаются в гостиницах.

Многие европейские страны обнародуют статистику по числу туристов из разных стран. Эти цифры основываются на данных о пересечении границ и бронировании гостиниц. Согласно этим данным, несколько тысяч граждан РФ в сентябре — октябре 2020 года путешествовали по Европе, пишет РБК.

Согласно статистике, самой посещаемой россиянами европейской страной в сентябре стала Германия. В немецких гостиницах за месяц остановились 6,3 тысячи граждан РФ и провели в отелях более 20,4 тысячи ночей. Это на 90% меньше, чем годом ранее.

В Польше номера в отелях бронировали более 2 тысяч россиян, они провели там 4 тысячи ночей. Чешские отели приняли 1,9 тысячи жителей РФ на 5 тысяч ночёвок, гостиницы Австрии — 1,2 тысячи россиян на 4,3 тысячи ночёвок. В финских отелях за месяц проживал 681 россиянин.

Отмечается, что в октябре Чехию посетили около тысячи граждан РФ, Австрию — 1,5 тысячи, а Финляндию 703 россиянина.

Некоторые страны собирают данные не по ночёвкам в отелях, а по факту пересечения государственной границы. Так, в Болгарию в сентябре въезжали 2,7 тысячи россиян, 737 из которых заявили, что посещают страну в качестве туристов. А согласно данным по Испании, в сентябре там не побывало ни одного российского гражданина.

Аналогичную статистику публикуют в том числе некоторые страны Европы, не входящие в ЕС. Например, в Швейцарии в сентябре побывали 1,8 тысячи россиян, в Сербии — 1,4 тысячи, в Черногории — чуть менее 1,4 тысячи граждан РФ (в октябре в отелях Черногории селился 721 россиянин).

Международные границы России с европейскими странами остаются закрытыми из-за вспышки пандемии коронавируса с конца марта 2020 года. С августа РФ начала постепенно договариваться с отдельными странами мира о взаимном возобновлении авиасообщения и открытии границ, однако большинство стран Европы пока считают поездки в Россию и приём российских туристов небезопасными.

Из стран ЕС для россиян сейчас доступна Греция — по ограниченной квоте в 500 граждан РФ в неделю. Также жители РФ могут съездить в Абхазию, Белоруссию, Египет, Казахстан, Турцию, Великобританию, Танзанию, Киргизию, на Кубу, Мальдивы, Сейшельские острова, в ОАЭ, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Венесуэлу.

Авиакомпании совершают рейсы из РФ в страны ЕС, однако такие перелёты доступны только для тех, кто едет к постоянному месту проживания, навещает родственников, совершает поездки по работе, учёбе или для лечения.

Директор по развитию сети турагентств Игорь Блинов отметил в беседе с РБК, что среди россиян, которые попали в европейскую статистику, вероятно, многие имеют двойное гражданство или вид на жительство в Европе, они могут проживать на территории ЕС и перемещаться между странами. Также он отметил, что за границу на соревнования ездят делегации спортсменов, политиков, а также отельные деятели культуры.

Ранее NEWS.ru писал, что в ближайшее время Индонезия может открыть для иностранных туристов остров Бали. Глава делегации специалистов ООН, посетившей Индонезию с целью оценить меры местных властей по сдерживанию COVID-19, заявил, что Бали полностью готов к приёму иностранцев.