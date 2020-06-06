Тысячи протестующих против расизма собрались в центре Рима

https://static.news.ru/photo/aecd79de-a8b9-11ea-93d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Piero Tenagli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несколько тысяч участников акции протеста против расизма и полицейского произвола собрались на площади Пьяцца-дель-Пополо в центре Рима.

Он принесли с собой плакаты «Чёрные жизни имеют значение», «Кто защитит нас от тех, кто должен нас защищать?» и скандируют «Нет расизму». Наряду с итальянцами в акции участвуют иностранцы, как белые, так и темнокожие.

Расизм используют, чтобы подчинить уязвимые слои населения, так им можно платить меньше, селить в бараках или давать тонуть в море, — сказал РИА Новости один из протестующих.

Он добавил, что в Италии, как и в США, темнокожим за работу платят меньше, чем белым.

Аналогичная акция протеста должна пройти 7 июня в Милане. Накануне антирасистские митинги состоялись в Болонье, Генуе, Неаполе и других итальянских городах.

Волну протестов по всему миру вызвала гибель в США афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался от удушья во время задержания полицией из-за того, что один из стражей порядка наступил ему коленом на шею. Протесты в США сопровождаются массовыми беспорядками, погромами и столкновениями митингующих с силовиками. Погибли по меньшей мере 11 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что многотысячные акции против расизма и жестокости полиции состоялись в Сиднее, Мельбурне и других городах Австралии. Организаторы шествий подчеркнули, что они не преследуют каких-либо политических целей и стремятся добиться справедливости.