Тысячи немцев выступили против поставок оружия Украине В Берлине прошло многотысячное шествие за урегулирование конфликта на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Около пяти тысяч человек собрались в центре Берлина на демонстрацию против поставок оружия Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на данные местной полиции. Немцы выступили за мирное урегулирование конфликта на Украине. Организаторы шествия заявили о 20 тысячах участников.

Жители Украины нуждаются не в оружии, а в мире, а для этого нужны переговоры, — сказала депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

Демонстрация прошла под девизом «Нет войнам — остановить безумие наращивания вооружений — формировать мирно и справедливо будущее». Вагенкнехт в резкой форме раскритиковала немецкие власти за снабжение Киева вооружением.

Депутат бундестага также высказалась относительно конфликта на Ближнем Востоке. Она считает, что ФРГ несет ответственность за защиту прав Израиля на существование. При этом эта ответственность, по ее словам, не «требует поддерживать и приукрашивать беспощадное ведение войны правительством Нетаньяху, называя его самообороной». По ее словам, обострение конфронтации приведет к повышению угрозы для евреев.

Абсурдно полагать, что бомбы ослабят исламистский террор. Они усилят его, — отметила Вагенкнехт.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Запад остановить поставки оружия Киеву. Он заявил, что СМИ 18 месяцев распространяли ложь и пропаганду о конфликте на Украине.