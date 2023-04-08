Около трех тысяч жителей Берлина вышли на митинг против продолжения поставок оружия Украине, передает ТАСС. Акция проходила в рамках пасхальных маршей мира, которые традиционно проводятся в стране в преддверии религиозного праздника.
Участники демонстрации собрались на одной из площадей района Веддинг. Перед митингом прозвучала песня «Пусть всегда будет солнце» на трех языках — русском, немецком и идише. После этого выступали различные активисты, призывавшие к прекращению военной помощи Киеву и скорейшему проведению мирных переговоров между Украиной и Россией.
Митингующие также прошли маршем по центральной улице района. Они несли плакаты с лозунгами против «бессмысленных санкций», призывами к сотрудничеству и дружбе с Россией, а также с требованиями к США и НАТО убраться прочь с Украины. Шествие проходило под песню «Катюша», звучавшую на русском и немецком языках.
Организаторы пасхальных маршей рассказали, что в эти выходные мероприятия пройдут более чем в 100 городах Германии. Конфликт на Украине является одной из центральных тем шествий. Демонстранты призвали власти ФРГ выступить с инициативами по прекращению огня на Украине и проведению мирных переговоров.
В середине февраля похожая акция прошла в центре Вашингтона. В ней приняли участие несколько сотен человек. Они требовали от властей США прекратить оказание военной поддержки Украине, сократить бюджет Пентагона, а также расформировать НАТО. Организаторами митинга выступили Либертарианская партия США и ряд антивоенных организаций.