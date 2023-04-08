Сергей Попов

Немцы протестуют в Берлине против поставок оружия Украине Около трех тысяч жителей Берлина приняли участие в марше против военной помощи Киеву

8 апреля 2023 в 18:32 Источник: tass.ru

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Люди принимают участие в пасхальном марше в Берлине под лозунгом «Выиграй мир, а не войну!» и несут флаг с голубем мира