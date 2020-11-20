Тысячи немцев протестуют в центре Берлина против карантинных мер

https://static.news.ru/photo/5d3b8d48-298f-11eb-aeae-fa163e074e61_660.jpg Берлин Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

В центре Берлина проходят несколько протестных акций против ограничений, введённых властями в связи с пандемией коронавируса. Самая многочисленная — у Бранденбургских ворот.

Площадь перед воротами заполнена практически до отказа. Число митингующих превышает четыре тысячи человек. При этом протестующие продолжают прибывать. Многие из них не носят маски и не соблюдают полутораметровую дистанцию, сообщает ТАСС.

На улицах дежурят свыше двух тысяч полицейских. Кроме того, за ситуацией ведётся наблюдение с вертолёта. Протестующие ведут себя спокойно.

Карантинный режим действует в Германии с начала ноября. В стране приостановлена работа заведений общепита, фитнес-клубов, бассейнов, театров, косметических салонов, кинотеатров. Действуют ограничения на посещение общественных мест, запрещено останавливаться в отелях с туристическими целями. Протестующие считают, что эти меры нарушают их свободы, которые гарантированы конституцией страны.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Германия занимает 13-е место в мире по уровню заболеваемости COVID-19. В стране зафиксировано 843,7 тысячи случаев заражения. За время пандемии скончались более 13 тысяч человек и 537,3 тысячи выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что канцлер Германии Ангела Меркель сравнила пандемию коронавируса с эпидемией «испанки» в первой половине XX века. Она призналась, что не хочет сидеть в карантине, но из-за распространения инфекции ей пришлось максимально ограничить и личные, и рабочие контакты.