Столкновения полиции с бастующими французами сняли на видео

Фото: AP/TASS

Тысячи людей в разных городах Франции вышли на протестные акции против повышения пенсионного возраста, в ряде городов манифестанты вступают в столкновения со стражами порядка, передает Le Figaro. Полицейские применили против бастующих слезоточивый газ. Полиция ожидает, что по всей Франции в демонстрациях примут участие 1,2 млн человек, в столице — 100 тысяч.

В демонстрации участвуют десятки тысяч человек, среди которых — представители разных движений, в том числе радикалы из black bloc.

Манифестанты вышли на улицы городов, выступая против реформа президента страны Эммануэля Макрона, суть которой заключается в том, что полную пенсию можно будет получать с 64 лет, а не с 62 лет, как раньше. Для этого гражданам придется иметь реальный трудовой стаж и платить в соответствующие фонды более 40 лет. Политики объясняют необходимость принятие реформы экономической целесообразностью.

Общественники в свою очередь отвергают этот аргумент и указывают на то, что экономическая ситуация в стране не требует таких шагов.

28 января января противники судебной реформы правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вышли в Тель-Авиве на акцию протеста. Предложенная реформа предполагает, в частности, ограничение полномочий Высшего суда справедливости Израиля в отношении законов и решений правительства, а также предоставление правительству контроля над отбором судей.