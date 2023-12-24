Тысячи ботинок появились на пляже на севере Дании В Дании ботинки с попавшего в шторм судна Maersk выбросило на пляж

Фото: EPA/ТАСС

46 контейнеров выбросило в Северное море в результате шторма «Пиа»

Пляж на севере Дании оказался усыпан тысячами пар обуви, сообщает местный телеканал DR. Ботинки выбросило на берег, после того как судно компании A.P. Moller-Maersk потеряло 46 контейнеров в шторме.

Шторм «Пиа» 22 декабря застал в Северном море судно Mayview, которое следовало из немецкого Бремерхафена в польский Гданьск. Помимо обуви, в утерянных в результате непогоды контейнерах также были и другие товары — медицинское оборудование и небольшие колеса для тачек. Все это также попало на пляж.

Ранее в аэропорту Сочи перенесли 20 авиарейсов из-за непогоды, два — отменили. В четырех районах бушующий ураган привел к нарушению электроснабжения, без света остались почти 12 тысяч человек. Кроме того, шквалистый ветер повалил множество деревьев и повредил кровлю 10 жилых домов. Одно дерево рухнуло на мужчину, он погиб.

Также сообщалось о сильном ветре в городе Карачаевске. В результате сильных порывов рухнула праздничная ель, установленная на главной площади населенного пункта. Дерево высотой 26 метров простояло чуть более трех недель.

Кроме того, штормовой ветер повалил елку на центральной площади города Гянджа в Азербайджане. Из-за непогоды также нарушено электроснабжение в некоторых районах населенного пункта.