«Тяжелые времена»: экономист нашел риски Великой депрессии для Германии Аналитик Беляев: экономика Германии угодила в капкан из-за поддержки Украины

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Немецкая экономика, которая считалась локомотивом Европы, оказалась в очень тяжелом положении, так как ее сильные стороны стали уязвимыми в нынешних реалиях, рассказал NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его мнению, экономика Германии находится в состоянии депрессии, на что указывает проседание во многих отраслях производства и социально-экономические проблемы.

Насчет Великой депрессии в современных условиях говорить сложно, вряд ли это произойдет в понятиях этого явления. Здесь другая специфика. Германия хоть и считалась локомотивом Европы вследствие объемов и эффективности производства, но практически никогда не отличалась высокими темпами роста. У Германии были умеренные темпы роста в силу объема, эффективности и рациональности. В результате энергетического голода, который европейцы сами себе сочинили под руководством Америки, в Германии наступили тяжелые времена. Германия потеряла не только энергетическую подпитку и возможность питать промышленность большими объемами, еще просела по энергоемким отраслям, в химической промышленности, — сказал Беляев.

Аналитик напомнил, что, по прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, ФРГ с трудом набрала 0,3% роста на 2025 год, а это и говорит о депрессии. Также Беляев отметил сворачивание и перемещение некоторых отраслей производства на другие континенты. Все это указывает на экономический и финансовый капкан, из которого Германии необходимо выходить.

Это признаки деиндустриализации Германии, но не в масштабном варианте. Немцы привыкли жить хорошо и спокойно и вдруг получили падение жизненного уровня, сокращение рабочих мест, нулевой рост зарплат, наплыв мигрантов, на которых тоже надо расходовать деньги, уже не говоря о вычетах из бюджета ФРГ на украинскую авантюру. Все это говорит о том, что экономика Германии попала в серьезный экономический и финансовый капкан, из которого надо выбираться путем прекращения украинской авантюры и возвращения к нормальным конструктивным отношениям со всеми партнерами, прежде всего с Россией, — добавил Беляев.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что страна становится все беднее из-за отсутствия возможности обеспечить экономический рост. Он призвал правительство сделать выводы.