«Тяжелые вопросы»: в офисе Зеленского рассказали, что раздражает украинцев Подоляк: украинцев раздражает отсутствие успехов на фронте и коррупция

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/Global Look Press

Украинцев раздражают неудачи ВСУ на поле боя и коррупция среди властей страны, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в беседе с агентством УНИАН. По его словам, в обществе назрели «тяжелые вопросы» на фоне всенародной депрессии.

В обществе накопилось очень много информации о том, что не все, скажем так, в государственной вертикали, на уровне местных властей точно так же вкладываются в войну, как само общество, — отметил представитель офиса украинского лидера.

Также граждан беспокоят «странные заявления», которые периодически делают власти страны, констатировал Подоляк. Все это накладывается на тот факт, что обещанного прорыва по линии фронта так и не произошло. В итоге общество находится в перманентно подавленном состоянии, заключил он.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что среди жителей Украины нарастают разочарование и отчаяние в связи с провалом контрнаступления ВСУ, а также усталость из-за отсутствия перспектив скорого завершения конфликта. Журналисты отметили, что в украинском обществе «появляются трещины», а рейтинг президента Владимира Зеленского неуклонно падает. Кроме того, набор новобранцев в ряды ВСУ является еще большей проблемой для Киева — численность украинской армии стремительно сокращается.