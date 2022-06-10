Twitter пресс-службы RT France заблокировали на территории ЕС

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы RT на территории Евросоюза, сообщила руководитель телеканала во Франции Ксения Федорова. По ее словам, причиной этого может быть нежелание распространять информацию о суде RT France против санкций ЕС, который в настоящее время проходит в Люксембурге.

Тем временем Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы RT France на территории ЕС, видимо, чтобы не давать возможность сторонникам нашего канала оперативно распространять информацию о процессе, — написала Федорова.

В настоящее время в Люксембурге проходит слушание по делу RT France против санкций Евросоюза. В заседании принимают участие 15 судей, которые вынесут решение после того, как заслушают показания сторон, в том числе представителей Франции, Бельгии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, а также Еврокомиссии и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

В апреле Twitter заблокировал аккаунт RT. Причиной для этого послужило сообщение об украинском военнопленном. Тогда пресс-служба телеканала отметила, что решение площадки удалось обжаловать.