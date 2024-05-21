Туск поручил расследовать «российское влияние» на Польшу

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам заседания Совета министров распорядился созвать комиссию по расследованию российского и белорусского влияния на ситуацию в стране. Трансляцию выступления вела канцелярия Туска в Twitter (X). Возглавит комиссию начальник Службы военной контрразведки генерал Ярослав Стружик.

Я дал распоряжение созвать комиссию по расследованию российского и белорусского влияния на внутреннюю безопасность Республики Польша в период с 2004 по 2024 год, — объявил Туск.

Ранее Туск заявлял, что девять человек были арестованы на территории Польши из-за возможного участия в диверсиях якобы по заказу России. По его словам, гражданам предъявлены обвинения. Обвинения, как уточнил Туск, коснулись граждан Украины, Белоруссии и Польши. Более подробной информации премьер-министр не сообщил.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев до этого допускал, что границы санитарной зоны могут оказаться на территории Польши, если Варшава решит передать Украине дальнобойные ракеты. Политик отметил, стратеги НАТО искренне хотят, чтобы под контролем России оказалась практически вся Украина. По словам Медведева, это ограничит возможности Киева наносить удары по территории России, включая и территории новых регионов.