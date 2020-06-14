Туроператоры не ждут скорого открытия европейских границ для россиян

https://static.news.ru/photo/332534a8-aef3-11ea-bb20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия может не войти в список стран, для которых ограничения на въезд в Евросоюз могут быть сняты с 1 июля. Такое может произойти «с большой вероятностью», считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Там подчеркнули, что европейские государства прорабатывают единый перечень третьих стран, граждане которых получат право посещать ЕС.

Сроки открытия наших границ остаются неясными. И вряд ли это произойдет 1 июля, поэтому Россия не сможет соответствовать принципам взаимности, — приводит RNS объяснение из «Вестника АТОР».

Ещё одной немаловажной причиной, отметили в Ассоциации, является то, что количество новых случаев коронавируса в России по-прежнему велико. Из-за этого европейские страны не готовы принимать наших сограждан. Отказываются открывать границы для россиян даже те государства, для которых важен туризм. Так, до июля запрещён въезд в Болгарию, на Кипр и в Грецию.

Известно, что в первую редакцию списка стран, гражданам которых разрешат въезд в Евросоюз с 1 июля, вошли Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия. В этих государствах эпидемическая ситуация аналогична той, что в ЕС, а в ряде случаев даже лучше.

Границы многих стран закрыты из-за пандемии коронавируса. В последние недели ряд стран начали ослаблять пограничный режим. Так, например Евросоюз разрешил перемещения внутри содружества. Российские же границы пока остаются на замке, хотя и введены исключения для выезда на работу или учёбу, а также для помощи больным родственникам.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала государствам ЕС в вопросе открытия внешних границ действовать скоординированно. Там предложили согласовать список не входящих в объединение стран, для которых ограничения могут быть сняты с 1 июля. При снятии ограничений на поездки предполагается учитывать ситуацию в сфере здравоохранения в каждом конкретном государстве, а также возможность принять меры для сдерживания инфекции и принцип взаимности в открытости границ.

До 30 июня, как писал NEWS.ru, Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза оставить внешние границы закрытыми. По мнению главы Ростуризма Зарины Догузовой, возможность путешествовать по Европе у россиян появится не раньше середины июля, а скорее всего — ближе к августу. У исполнительного директора АТОР прогноз более пессимистичен. Она считает, что границы для туристов откроются не раньше конца августа — начала сентября.