Гольфист Флитвуд разбил зрителю голову на турнире в Шотландии

Фото: Fabrizio Corradetti/IPA Sport/Global Look Press

Томми Флитвуд

Английский гольфист Томми Флитвуд разбил зрителю голову мячом на турнире Dunhill Championship, который проходит в шотландском городе Сент-Андрус, сообщает британский таблоид The Sun. По данным издания, после случившегося спортсмен подошел к пострадавшему, чтобы извиниться.

Инцидент произошел случайно: Флитвуд ударил клюшкой по мячу, и тот полетел в зрителя, разбив ему голову. После случившегося окровавленного мужчину успокаивали другие болельщики. Помощь пострадавшему также оказал гольфист Эндрю Саммерскилл, а сам Флитвуд позже принес ему свои извинения.

Флитвуду 32 года, он занимает 13-ю строчку в мировом рейтинге гольфистов. Игрок вернулся в строй после того, как в минувшие выходные сыграл за сборную Европы в матче Кубка Райдера в гольф-клубе «Марко Симоне» в Риме. За четыре матча англичанин принес Европе четыре очка, выиграв два матча в формате два на два с партнером Рори Макилроем.

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