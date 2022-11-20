Turkiye: три человека ранены при обстреле КПП на границе Турции

Фото: turkiyegazetesi.com.tr

Контрольно-пропускной пункт на границе Турции и Сирии подвергся ракетному обстрелу, пишет газета Turkiye. По данным издания, три человека, включая одного военного и двоих полицейских, получили ранения. В газете уточнили, что под обстрел попал район в жилом комплексе Килис Ончупинар, в котором концентрируется лагерь для беженцев.

Один военнослужащий и два полицейских специального назначения получили ранения в результате обстрела ракетами района пограничных ворот Ончупинар в Килисе, — написали в издании.

Ранее Минобороны Турции заявило, что Анкара нанесла удары по занятым курдами районам на севере Ирака и Сирии. Обстрел с воздуха объясняется тем, что данные территории «использовались террористами в качестве базы для нападений» на Турцию.

Позже стало известно, что приказ о проведении военной операции в Сирии и Ираке отдал лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства принял решение после того, как вернулся с саммита G20, который проходил на острове Бали.

До этого глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что указание о теракте в Стамбуле было получено из города Манбидж, расположенного на севере Сирии. Он подчеркнул, что Анкара продолжает борьбу с терроризмом и «где бы ни находился источник терроризма — он будет уничтожен».