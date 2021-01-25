Туристов в Германии обязали носить маски двух типов

https://static.news.ru/photo/0d50c5aa-5f1d-11eb-9484-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look press

Путешественникам, посещающим Германию, придётся тщательнее выбирать защитные маски. Власти страны разрешили использовать защитные аксессуары только двух типов.

С 1 февраля все пассажиры в ФРГ при поездках на общественном транспорте, международных и межрегиональных автобусах, самолётах и поездах должны носить только медицинские маски или респираторы типа FFP2 стандарта KN95/N95.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), самостоятельно сшитые маски, импровизированная защита в виде шарфа или платка, а также пластиковые козырьки для лица будут запрещены. Туриста с такими защитными средствами не допустят на летящий в Германию рейс.

Новое правило распространяется в том числе и на детей в возрасте от шести лет. Выдавать маски разрешённых типов не будут, путешественники обязаны приобретать их самостоятельно.

С 25 января ношение медицинских масок и респираторов FFP2 стало обязательным в общественном транспорте и магазинах Австрии.

Ранее Еврокомиссия предложила обязать всех прибывающих в Евросоюз граждан третьих стран предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, передавал NEWS.ru.