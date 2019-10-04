https://static.news.ru/photo/31338088-e823-11e9-b350-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Десятки туристов были эвакуированы из апарт-отеля Adagio, расположенного около главного железнодорожного вокзала Марселя. Причиной стала пожарная тревога.

Она сработала рано утром, когда большинство постояльцев ещё спали. Путешественников попросили как можно скорее покинуть помещения. Все они спустились по лестнице на первый этаж и вышли на улицу.

Среди них было много граждан России, в том числе с детьми, пишет « Российская газета ».

На место ЧП прибыли несколько пожарных расчётов, сотрудники полиции и скорой помощи. Спасатели обследовали девятиэтажное здание, однако никаких очагов возгорания или дыма не обнаружили. Спустя полчаса людям разрешили вернуться в комнаты.

По некоторым данным, ложная тревога сработала из-за постояльца, который нажал на специальную кнопку в своём номере. Если полицейские сочтут это преднамеренным поступком, ему предстоит оплатить все расходы за вызов спецслужб.

Ранее в украинском Днепре, как писал News.ru, около двухсот студентов были отселены из общежития. Причиной стал провал грунта под зданием.