Туристка отправила странное сообщение и пропала на европейском курорте Туристка из Франции сообщила о падении перед исчезновением в Греции

Фото: Andreas Alexopoulos via imago-images.de/Global Look Press

Туристка из Франции отправила тревожное сообщение владельцу отеля Илиасу Гаванасу перед исчезновением на греческом острове Сикинос, сообщает The Independent. Женщина написала, что упала, и перестала выходить на связь.

Владелец гостевого дома рассказал, что утром увидел на телефоне уведомление о пропущенном звонке от 73-летней постоялицы. Женщина также послала ему селфи с подписью на английском: «Я упала». Мужчина ответил ей на французском и английском языках, посоветовав звонить по европейскому номеру службы экстренной помощи. Также он спросил, где она находится, и предупредил полицию и местные власти.

Пока француженку не нашли. Кроме нее, в условиях жаркой погоды в Греции пропали без вести еще двое туристов. В начале июня температура в стране поднялась выше 40 градусов.

Мы предупреждаем их не выходить на улицу в жару, всегда просим сообщать нам, где они находятся, не бродить в одиночестве, — заявил владелец отеля.

Ранее незарегистрированная группа туристов из Москвы потерялась на горе Эльбрус. Они пропали на высоте 5000 метров. На поисково-спасательные работы незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и спасатели ФГКУ «Лидер».