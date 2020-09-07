Туриста оштрафовали на $1,2 тыс. за попытку вывезти песок с пляжа Италии

https://static.news.ru/photo/13431378-f12c-11ea-8ef1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/Global Look Press

Французскому туристу пришлось заплатить штраф в размере тысячи евро (1,2 тысячи долларов) за попытку вылететь с итальянской си с более чем 1,8 кг местного песка.

Мужчину задержали в аэропорту Кальяри Эльмас 1 сентября после того, как у него в багаже нашли бутылку с песком. Груз изъяли и отправили в помещение, в котором хранятся конфискованные предметы. По словам сотрудников правоохранительных органов, к концу года обычно скапливается большое количество изъятых бутылок с песком.

Белоснежный песок, а также ракушки и камни итальянского острова находится под защитой, а туристам грозят штраф от 500 до 3 тысяч евро или тюремное заключение за попытку вывезти его. В 2017 году был принят региональный закон, запрещающий забор песка с пляжей Сардинии. Особое внимание уделяется местам отдыха с цветным, розовым или очень белым песком, передаёт CNN.

Ранее французских туристов остановили для досмотра на итальянском пропускном пункте, когда они возвращались с отдыха. В багажнике автомобиля семейной пары правоохранители обнаружили пластиковые бутылки и пакеты, в которых было около 40 кг песка с сардинских пляжей. Также у супругов обнаружили «пляжные сувениры» — ракушки, камни и гальку, писал NEWS.ru.