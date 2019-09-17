https://static.news.ru/photo/07e16538-d8dd-11e9-a92e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Perry Mastrovito/imagebroker.com/Global Look Press

В Венеции турист ударил гондольера за то, что тот не разрешил ему сфотографироваться в лодке. Инцидент произошёл в центре города, возле моста Баретери.

Как пишет The Local , группа туристов из Южной Америки захотела сделать селфи в гондоле и зашла на борт. Когда гондольер попросил их уйти, началась драка.

Издание сообщает, что один из туристов сначала угрожал гондольеру, потом сбросил на ступени его шляпу, а затем ударил его. Городские власти отмечают, что подобные случаи в последнее время происходят всё чаще.

Как ранее писал News.ru, туристов выгнали из Венеции за попытку выпить кофе на мосту. В городе запрещены пикники в общественных местах.