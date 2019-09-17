В Венеции турист ударил гондольера за то, что тот не разрешил ему сфотографироваться в лодке. Инцидент произошёл в центре города, возле моста Баретери.
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Издание сообщает, что один из туристов сначала угрожал гондольеру, потом сбросил на ступени его шляпу, а затем ударил его. Городские власти отмечают, что подобные случаи в последнее время происходят всё чаще.
Как ранее писал News.ru, туристов выгнали из Венеции за попытку выпить кофе на мосту. В городе запрещены пикники в общественных местах.