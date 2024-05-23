Турэксперт предложил другие маршруты после закрытия Норвегии для россиян Турэксперт Мкртчян: россияне выбирают вместо Норвегии Грецию и Испанию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне после запрета на туристические поездки в Норвегию могут поехать в другие страны, заявил в беседе с «Москвой 24» вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. Вместо нее туристы сейчас выбирают Грецию, Испанию, Италию, Францию или Кипр, перечислил эксперт. Он также добавил, что массовый интерес туристов к Норвегии пропал еще в пандемию коронавируса.

Визы даются охотно, никаких проблем. Билеты в Европу резко подешевели, поэтому сейчас идет такой массовый спрос, — напомнил Мкртчян.

Власти Норвегии ранее объявили, что с 29 мая вступит в силу запрет на въезд россиянам, прибывающим в страну с туристической целью. Власти сделали исключения для тех граждан РФ, которые приехали в страну для встречи с родственниками, работы, а также в образовательных целях. Запрет коснется и тех туристов, которые получили визу от других стран, входящих в Шенгенское соглашение.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, добавила, что действия Осло являются дискриминационными. По ее мнению, такой запрет разрушает связи между народами двух стран. Кроме того, Москва ответит на такие шаги Норвегии, которые считаются недружественными.