Турецкой авиакомпании запретили полеты через Европу из-за связи с Россией ЕС запретил турецкой компании Southwind Airlines полеты над Европой из-за России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз запретил турецкой авиакомпании Southwind Airlines осуществлять полеты между Турцией и странами объединения, причиной этого решения стали ее связи с Россией, пишет издание Turizm Guncel. Компания планировала рейсы в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт, а также греческий Ираклион.

Согласно информации издания, было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что созданная в 2022 году авиакомпания управляется российскими подсанкционными структурами.

Брюссель объявил странам — членам ЕС, что Southwind Airlines (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade) запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии санкционным регламентом, — говорится в публикации.

В декабре власти Норвегии запретили совершить посадку в аэропорту российскому самолету Nordwind Airlines с умирающим мужчиной на борту. Воздушное судно было вынуждено вернуться в Москву, там оно приземлилось в аэропорту Шереметьево. Пассажира сразу отправили в больницу.

До этого Финляндия и Эстония разрешили пересечь свои воздушные границы трем самолетам авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии» и Nordwind Airlines, летевшим в Калининград или из него. В Росавиации сообщили, что это произошло в связи со сложными погодными условиями и грозой.