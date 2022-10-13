Турецкий газовый хаб: прорыв или ловушка

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Астане среди вопросов, которые собирались поднять в ходе своих переговоров президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, заранее фигурировала и перспектива возможного превращения Турции в газовый хаб. Проще говоря, Россия допускает возможность того, что объемы газовых поставок, которые выпадают после диверсии на трех нитках «Северного потока», могут поступать в Европу через Турцию.

Пока, видимо, нет четких расчетов такого плана. И новые усиленные пути нашего газа чрез турецкую территорию обсуждаются исключительно на политическом уровне. А потому вообще нельзя исключить, что в таком посыле действительно есть немалый элемент большой игры. Тут и не лишне вспомнить, что после того как Болгария под американским нажимом трусливо отказалась от роли оператора «Южного потока» (а именно так первоначально назывался газопровод через акваторию Черного моря), в Москве стали делать упор на строительство газопроводов в Германию через Балтийское море.

И вся пропаганда работала на обоснование преимуществ как раз такого маршрута в противовес неудавшемуся болгарскому варианту. Теперь, что называется, ситуация переворачивается. Не просто так глава «Газпрома» Алексей Миллер твердо дает понять, что у России нет стимулов восстанавливать взорванные газопроводы при отсутствии ясно выраженного и гарантированного намерения европейцев получать наш газ в необходимых объемах. Естественно, что это заявление, которое де-факто ставит точку в создании столь выигрышного для Германии газового хаба, во многом обращено к западной общественности, к рядовым европейцам, уже испытывающим на себе все последствия энергетических бойкотов. Впрочем, как и пророчество Миллера о замерзающих европейских городах. Энергетика остается важнейшим психологическим фактором.

Конечно, для Эрдогана такой проект — еще один козырь для предвыборной программы на фоне резко ухудшившегося экономического положения страны. Турция и так уже транзитная зона не только для российского «Турецкого потока», но и южнокавказского газопровода, идущего из Азербайджана. А в перспективе возможно создание южного транспортного газового коридора из Туркмении с подключением месторождений Ирака. Правда, не все так просто, учитывая интересы растущего Китая и его сырьевые запросы.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Строительство газопровода «Турецкий поток»

Впрочем, и Россия должна многое скрупулезно просчитать, чтобы возможные немалые инвестиции, как в случае с «Северными потоками», не привели бы к убыткам вместо планирующейся прибыли. Ведь фактически Россия, которая потратила столько сил и средств, чтобы не зависеть от злой воли своего главного транзитера — Украины, рискует попасть в сильную зависимость уже от Турции, которая, как показала практика, умеет пользоваться слабостью позиций своих партнеров.

Турецкие переговорщики уже добились значительного снижения стоимости поставок российского газа. А в идеале вообще желали получать его бесплатно в качестве своеобразного аванса до 2024 года. Понятно, что в случае превращения Турции в наш газовый хаб, аппетиты местных политиков и бизнеса только возрастут.

К тому же неясно, а кто собственно в обстановке тотальных санкций возьмется его построить. У России явно нет таких технологических возможностей. Да и недавно разоблаченная попытка украинских спецслужб устроить взрыв на «Турецком потоке» явно продемонстрировала степень уязвимости и этого проекта.

Так что вопросов по поводу новой российской инициативы хватает. Но, как говорят англосаксы, всегда надо держать несколько утюгов на огне. Переговоры по турецкому хабу не должны исключать и поисков компромиссов с Европой, и продолжения строительства «Силы Сибири». И, конечно, создания полностью отечественных заводов по сжижению газа. В одну корзину все яйца класть не рекомендуется.