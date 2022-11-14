Турецкие эксперты допустили причастность к взрыву партии РПК

Фото: Abed Alrahman Alkahlout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турецкие эксперты по вопросам безопасности, проанализировав место, время и способ совершения теракта, пришли к выводу, что к этому может быть причастна запрещенная в стране Рабочая Партия Курдистана. Специалист по вопросам международной безопасности Четинер Четин заявил в интервью телеканалу Habertürk, что эта организация не раз проводила подобные акции в разных городах страны.

Генерал в отставке Наим Бабюроголу, мнение которого также приводит телеканал, считает, что если к взрыву на туристической пешеходной улице Истикляль в Стамбуле причастна РПК, то это — мессендж в адрес европейских стран, от которых Турция требует выдачи ряда представителей террористических организаций, включая РПК.

Взрыв в центре Стамбула прогремел в воскресенье, 13 ноября, в тот момент, когда на улице было много народу. В результате погибли шесть человек, пострадали — 81. Подозрения во взрыве пали на женщину, которая перед этим 45 минут просидела на лавочке, а после ушла, оставив сумку.

Ранее сообщалось, что тридцать девять пострадавших в результате взрыва в Стамбуле выписаны из больниц в Турции. Среди погибших оказались глава Министерства по делам семьи и его дочь.