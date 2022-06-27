Турция заявила о создании операционного центра по вывозу зерна с Украины В администрации главы Турции заявили о создании центра по вывозу зерна с Украины

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Сбор зерна

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил в интервью итальянской газеты Il Messaggero о достижении консенсуса по созданию операционного центра в Стамбуле по так называемому зерновому вопросу. По его словам, Турция придает большое значение безопасному выведению кораблей с зерном, а также предотвращению любых несчастных случаев в связи с этим.

Мы взяли на себя роль посредника и в результате контактов достигли консенсуса по созданию операционного центра в Стамбуле. Мы надеемся, что корабли, груженные зерном, будут выведены как можно скорее, — сказал Алтун.

22 июня представители России и Турции в Москве провели переговоры о безопасном вывозе зерна с территории Украины на турецких судах. Как сообщили в российском Министерстве обороны, говорилось также в целом о безопасности прохода судов в акватории Черного моря.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова обеспечить бесперебойную перевозку украинского зерна, однако для полноценного консенсуса не хватает конструктивной позиции Киева. По его словам, ВСУ должны разминировать порты отгрузки и близлежащую акваторию. До этого президент России сообщил, что проще всего вывезти зерно с Украины через Белоруссию, однако для использования такого варианта нужно снять западные санкции с Минска. По его словам, именно так ставит вопрос президент Белоруссии Александр Лукашенко.