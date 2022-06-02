Турция запросила ООН изменить официальное название республики Sabah: Турция запросила ООН изменить официальное название республики на иностранных языках

Фото: Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Анкара, Турция

Турция запросила ООН изменить во всех официальных документах на иностранных языках название республики. В Анкаре настаивают, что оно должно писаться соответственно турецким фонетическим нормам, сообщает Sabah.

Издание пояснило, что Анкара хочет традиционное название Turkey (произносится как «Тёрки») заменить на Türkiye («Тюркие»), как оно и произносится по-турецки. Запрос на изменение также направлен в другие международные организации.

Мы завершаем начатый нашим президентом Тайипом Эрдоганом процесс повышения ценности нашей страны как бренда. Мы направили письмо в секретариат генерального секретаря ООН и таким образом регистрируем иностранное название нашей страны при ООН как Türkiye, — пояснил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

Инициатива Анкары вызвана желанием добиться максимальной узнаваемости Турции как бренда, сделав его уникальным. Данное продвижение длится уже несколько лет.

Ранее стало известно, что министерство культуры Украины обнародовало список из пяти религиозных организаций, которым для продолжения работы необходимо внести изменения в уставы и поменять название. Речь идёт о Русской истинно-православной церкви, Русской старообрядческой церкви, Украинской православной церкви (в единстве с РПЦ), Русской древлеправославной церкви, Русской православной старообрядческой церкви.