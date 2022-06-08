Турция увидела в Швеции и Финляндии угрозу для НАТО Турция не одобрила принятие в НАТО Швеции и Финляндии, не имеющих четкой позиции по терроризму

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Турция не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, поскольку они не собираются занимать четкую позицию по борьбе с терроризмом, заявил глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Он подчеркнул, что присоединение таких стран к НАТО угрожает безопасности альянса, пишет Anadolu.

Турция не может воспринять позитивно заявки на вступление в НАТО, поданные странами, не желающими занимать четкую позицию в борьбе с террористическими организациями. Подобная позиция является также угрозой для будущего Североатлантического альянса, — сказал Алтун.

Он также отметил, что нынешние геополитические процессы показали ценность Турции как союзника НАТО.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО до тех пор, пока позиции республики не будут учтены. Анкара выступает категорически против вступления этих стран в Альянс по ряду причин, основной из которых является поддержка Стокгольмом и Хельсинки Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической. Республика призывает кандидатов на присоединение к блоку немедленно прекратить поддержку РПК.