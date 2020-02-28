Европа может столкнуться с новым масштабным миграционным кризисом. Этим, по крайней мере, угрожает ей Турция, заявив о том, что больше не будет препятствовать попыткам беженцев проникнуть на территорию ЕС. Как считают эксперты, Старый свет не готов к очередному наплыву приезжих и, скорее всего, попытается договориться с Анкарой, чтобы она изменила своё решение.

Источники в турецком правительстве подтвердили Reuters, что местным пограничникам было отдано распоряжение не останавливать мигрантов и беженцев, которые направляются в Евросоюз. По данным агентства Anadolu, первые группы желающих попасть в Грецию уже начали собираться в районах Айвалык, Чанаккале, Йешил Лиман, Бабакале и Кадырга Кайу неподалёку от границы.

Мы решили не препятствовать более попыткам сирийских беженцев достичь Европы по суше или по морю, — сообщил источник Reuters. — Решение вступает в силу немедленно. Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут попасть в Европейский Союз.

Если подобный шаг подтвердится на официальном уровне, он станет прямым нарушением соглашения между ЕС и Турцией 2016 года. Согласно договорённостям, Анкара в обмен на миллиардные субсидии предоставляла свою территорию сирийским переселенцам и препятствовала их проникновению в Евросоюз. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в прошлом году уже угрожал открыть границы для беженцев, но эскалация конфликта в Идлибе сделала эти угрозы реальностью. По данным Reuters, в результате активизации военных действий миллиону жителей сирийской провинции пришлось покинуть дома и устремиться в Турцию, которая уже приютила 3,7 млн человек из Сирии с начала там конфликта. Анкара утверждает, что открывает границы, потому что рискует сама не выдержать нового наплыва вынужденных переселенцев. Впрочем, Европа тоже к нему не готова.

Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что миграционный кризис 2015 года так и не подготовил Европу к эффективной борьбе с подобной ситуацией в будущем, хотя некоторые уроки всё же были усвоены.

Конечно, европейцы извлекли некие уроки из прошлого кризиса и попытались усовершенствовать свою миграционную политику. В первую очередь, на направлении охраны внешней границы. Кроме того, каждая конкретная страна, которая попала под миграционный вал, уточнила параметры своей миграционной политики, политики натурализации и так далее. Однако неких принципиальных изменений в этой сфере не произошло. Базовое решение по поводу общей ответственности, как мы помним, вызвало большое сопротивление у некоторых стран и было фактически заблокировано. Поэтому гарантий от повторения кризиса 2015-2016 годов у Европы на данный момент нет. Я так понимаю, ЕС сейчас будет договариваться с такими государствами-транзитёрами, как Сербия и Албания, для того чтобы парировать угрозы на внешних подступах. Александр Тэвдой-Бурмули доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО

Эксперт добавил, что Брюссель, скорее всего, попытается достичь договорённостей и с Анкарой, убедив её вернуться к своим обязательствам. Но для начала европейцам нужно понять, чего Турция хочет взамен. Учитывая, что Эрдоган ранее неоднократно призывал ЕС увеличить субсидии на содержание беженцев и пограничную охрану, возможно, и на этот раз речь идёт о деньгах. Однако открытие границ произошло на фоне эскалации в Идлибе, поэтому наиболее вероятно, что Анкара таким образом ищет содействия Европы и на этом направлении.

Шаг Турции можно расценивать как предложение Европейскому Союзу поговорить о том, как он может помочь урегулированию кризиса в Идлибе, — считает Александр Тэвдой-Бурмули.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин kremlin.ru

В октябре президенты Путин и Эрдоган согласовали создание 30-километровой зоны безопасности на границе Сирии и Турции для возвращения туда беженцев. Однако, как выяснилось, не все вынужденные переселенцы горят желанием вернуться на родину, поскольку многие из них уже устроились в Турции или надеются попасть в Евросоюз.