Турция пригрозила Сирии спецоперацией Чавушоглу: Турция начнет новую операцию в Сирии в случае угрозы на границе

Вооружённые силы Турции / Фото Altan Gocher/GocherImagery via Global Look Press

Угроза для Турции со стороны Сирии возрастает, и страна будет вынуждена решительно действовать. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, слова которого приводит Hürriyet. Он подчеркнул, что республика не будет ждать нападения соседей.

Как Турция мы не можем оставаться связанными. Мы не можем ждать, когда они нападут на нас, мы должны сделать то, что необходимо, — отметил Чавушоглу.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров заявил о новой военной операции на севере Сирии. Ее цель — создание 30-километровой безопасной зоны вдоль общей границы. Он подчеркнул, что боевые действия начнутся, как только вооруженные силы и разведслужбы завершат подготовку.