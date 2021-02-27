Турция потребовала от Греции перестать выдворять беженцев

https://static.news.ru/photo/95d6cb90-79f3-11eb-9c15-96000091f725_660.jpg Фото: AP Photo/Panagiotis Balaskas/ТАСС

Министерство иностранных дел Турции выпустило заявление, в котором призвало Грецию прекратить выдворять беженцев со своей территории.

В турецком МИД подчеркнули, что подобная практика является нарушением прав человека, закреплённых международным правом, законодательством Евросоюза и соглашением о мигрантах от 18 марта 2016 года. Призыв Анкары адресован правительству Греции и всем, «кто причастен к выдворению» беженцев, передаёт ТАСС.

Турецкие дипломаты утверждают, что 18 февраля греческие правоохранительные органы выдворили в Турцию семью из 13 человек, которую увезли из лагеря мигрантов под предлогом проведения теста на коронавирус. В МИД заявляют, что беженцев избили, а затем изъяли у них деньги и ценности. Также утверждается, что за последние четыре года в Турцию из Греции выдворили свыше 80 тысяч беженцев.

В январе мигранты в городе Фолкстон (графство Кент, Великобритания) подожгли казармы, которые им запретили покидать из-за коронавирусных ограничений, писал NEWS.ru. Приезжие ранее возмущались из-за условий содержания в казармах и требовали предоставить им более комфортабельное жилище. Власти отказывали им в этом, заявляя, что предоставленные помещения достаточно удобны.