Турция потребовала не вводить военные суда в Черное море Глава МИД Турции Чавушоглу потребовал не вводить новые военные суда в Черное море

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не поддерживает вхождение новых военных судов в Черное море, передает Anadolu. Он уточнил, что власти страны выступают за мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной и против любых боестолкновений. Чавушоглу подчеркнул, что будучи страной НАТО, Турция не вводила никаких ограничений против России и всегда выступала за переговоры.

Мы призывали и призываем стороны к налаживанию контактов. У Анкары прекрасные отношения с обоими государствами. Именно поэтому мы не поддержали санкции. Однако, конечно же, отвергаем войну, неукоснительно выполняя требования Конвенции Монтре. И даже пошли еще дальше, призвав в качестве члена НАТО к диалогу с Москвой, — сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что речи о ведении переговоров Москвы с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может. По его словам, президент Украины законодательно запретил вести переговоры с российским правительством.

При этом пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров ранее заявлял о готовности украинской стороны рассмотреть возможность проведения переговоров с Москвой, но они должны базироваться на ряде универсальных принципов. По его словам, речь идет об уважении к Уставу ООН, территориальной целостности и суверенитету Украины, принципу верховенства права. Кроме того, как сказал Никифоров, Киев требует компенсации ущерба и гарантий того, что ничего подобного СВО больше не произойдет.