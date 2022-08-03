Турция показала кадры досмотра первого судна с украинским зерном

Фото: Министерство национальной обороны Турции

Осмотр сухогруза Razoni с украинским зерном у берегов Турции

Министерство национальной обороны Турции опубликовало кадры досмотра первого прибывшего судна с украинским зерном, передает РИА Новости. На видео журналисты наблюдают за процессом с берега. Процедуру проводила международная группа инспекторов, в состав которой вошел представитель России. Рядом дежурила береговая охрана.

Судно расположилось в черноморской акватории в районе квартала Демирджикёй района Сарыер на севере Стамбула.

2 августа сухогруз Razoni, груженный украинским зерном, прибыл в Стамбул. Судно покинуло порт Одессы под флагом Сьерра-Леоне утром 1 августа. На борту находится кукуруза.

Накануне представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва приветствует начало реализации стамбульских договоренностей по экспорту зерна с Украины и надеется, что Киев и западные страны выполнят свои обязательства по обеспечению безопасности торгового судоходства в черноморских портах. Также дипломат предостерегла другие стороны от попыток не выполнить оставшуюся часть соглашения.