Турция передала Шойгу позицию Киева по зерновому соглашению Глава Минобороны Турции Акар проинформировал Шойгу о позиции Киева по зерновой сделке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу получил информацию о позиции Киева по зерновому соглашению, сообщил в интервью газете Milliyet глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Руководитель ведомства напомнил о состоявшемся 1 ноября разговоре с российским коллегой, сказав о том, что Шойгу выразил опасения касательно зернового вопроса.

Вчера вечером мы говорили с господином Шойгу по телефону. У него были опасения, мы их приняли. Мы также провели переговоры с украинскими министрами. Проведя необходимую работу, мы передали Шойгу, что причин для беспокойства нет, мы ожидаем нормализации обстановки, — заявил Акар.

Министр отметил, что Турция надеется на нормализацию ситуации с выходом судов из украинских портов. По мнению Акара, неспособность прийти к соглашению по зерновому вопросу в долгосрочной перспективе может привести к «глобальной нестабильности».

Мы повторяем наш призыв вернуться за стол переговоров, — подчеркнул Акар.

В заявлении, опубликованном на сайте Минобороны Турции, также процитировали Акара, который довел свою позицию до украинской и российской сторон.

Мы разделили как наши взгляды, так и опасения господина Шойгу в Объединенном координационном центре в Стамбуле. Во время встреч официальных лиц в офисе они (представители Украины. — NEWS.ru) сделали заявления, которые сняли бы эти опасения. <...> Мы напомнили нашим собеседникам, что возврата быть не должно. Продвижение в этом направлении продолжается. Мы оцениваем имеющиеся данные о том, что это соглашение будет продолжаться, — заявил Акар.

29 октября Россия официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке. Обращение направил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, на фоне атаки ВСУ на Севастополь Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов.

31 октября Акар отчитался о разговоре с российским коллегой. Тогда он также подчеркнул, что решение Москвы не принесет выгоды ни России, ни другим участникам соглашения.