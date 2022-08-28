Турция обвинила Грецию в запуске ракеты по разведывательным самолетам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Греция запустила ракету из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 по турецким истребителям F-16, отправившимся на разведку, сообщает CNN Türk со ссылкой на источники в минобороны Турции. По данным телеканала, снаряд был выпущен после того, как самолет вошел в воздушное пространство над Эгейским морем и Восточным Средиземноморьем. Сами ЗРК, из которых производился выстрел, располагались на острове Крит. Радар пилота зафиксировал приближение ракеты класса «земля-воздух». В турецком военном ведомстве назвали данный инцидент «несовместимым с духом союзничества».

Дежурные турецкие самолеты подверглись нападению со стороны Греции из российской системы ПВО С-300, дислоцированной на острове Крит. Радар сопровождения целей и наведения ракет системы С-300 зафиксировал ракету класса «земля-воздух» на F-16, который выполнял разведывательную миссию в 10 тысячах футов к западу от острова Родос, — сообщает телеканал.

Уточняется, что самолеты выполнили поставленные задачи и благополучно приземлились на свои базы.

Ранее Греция предупредила Турцию, что Афины дошли до «предела сдержанности и терпения» после «интенсивных турецких провокаций». Греки обвинили Турцию в нарушениях воздушного пространства над Эгейским морем, а также в пролетах турецких истребителей над греческими островами. В свою очередь, в Анкаре пригрозили пойти на еще более радикальные меры, если греки не прекратят нарушать статус демилитаризации островов в Эгейском море. Подробнее об этом читайте в материале NEWS.ru.