Турция обвинила Грецию в стрельбе по судну РИА Новости: Турция обвинила Грецию в стрельбе по судну и потребовала

Фото: Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Анкара, Турция

Греческая сторона 10 сентября открыла преследующий огонь по судну, которое следовало в международных водах около турецкого острова Бозджаада. Турция потребовала расследования инцидента, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Греческая сторона открыла преследующий огонь по судну ро-ро под флагом Коморских островов «Анатолиан», которое следовало в международных водах в 11 морских милях к юго-западу от Бозчаады и после прибытия в этот район катеров турецкой береговой охраны греческая сторона была вынуждена покинуть территорию, — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент в районе острова, расположенного у пролива Дарданеллы, в Анкаре посчитали противоречащим международному праву.

Риторика союзников по НАТО Греции и Турции резко обострилась в последние дни.

Ранее стало известно, что военный эксперт Виктор Баранец 9 сентября заявил: война между Грецией и Турцией очень вероятна, поскольку конфликт назревал давно. По его словам, Анкара не позволит себе потерять влияние в регионе Эгейского моря. Баранец утверждает, что сейчас даже корабли Греции и Турции при встрече стали направлять друг на друга пушки.