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Первый летальный исход, связанный с инфицированием коронавирусом, зарегистрирован в Швейцарии. Жертвой COVID-19 стала 74-летняя женщина, которая 3 марта была доставлена в университетский госпиталь Лозанны.

Вероятность смерти пациентки была высока, так как она страдала от хронического заболевания, передаёт Reuters со ссылкой на заявление властей. На территории Швейцарии подтверждены 58 случаев заражения новым типом вируса. 28...