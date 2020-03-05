Анкара привлекла 1000 сотрудников полицейского спецназа, чтобы сдержать попытки греческих пограничников вытеснить беженцев на турецкую территорию. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
Он уточнил, что в стычках с властями Греции ранения получили 164 мигранта,
Они пытались вытеснить 4900 человек обратно в Турцию, — сообщил глава ведомства репортёрам, выступая в провинции Эдирне.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение турецких властей не сдерживать беженцев, пытающихся попасть в Евросоюз, полностью соответствует международному праву. В ЕС ответили, что намерены изменить подход к нелегальной иммиграции, писал NEWS.ru.
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