Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Анкара привлекла 1000 сотрудников полицейского спецназа, чтобы сдержать попытки греческих пограничников вытеснить беженцев на турецкую территорию. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Он уточнил, что в стычках с властями Греции ранения получили 164 мигранта, передаёт Reuters.

Они пытались вытеснить 4900 человек обратно в Турцию, — сообщил глава ведомства репортёрам, выступая в провинции Эдирне.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение турецких властей не сдерживать беженцев, пытающихся попасть в Евросоюз, полностью соответствует международному праву. В ЕС ответили, что намерены изменить подход к нелегальной иммиграции, писал NEWS.ru.

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