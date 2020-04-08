Турция направила на Балканы самолёт с гуманитарной помощью

https://static.news.ru/photo/8d4b3bfc-797a-11ea-a5b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военно-транспортный самолёт Airbus A400M турецких ВВС вылетел из Анкары в Белград. Он доставит на Балканы гуманитарный груз, подготовленный по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Медицинские маски, специальные защитные костюмы и тестовые наборы для проведения анализов на наличие коронавируса в организме передадут властям Сербии, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Черногории, а также Косова.

TÃ¼rkiye, Kovid-19'la mÃ¼cadeleye destek amacÄ±yla, yardÄ±m talebinde bulunan 5 Balkan Ã¼lkesine CumhurbaÅkanÄ± ErdoÄan'Ä±n talimatÄ±yla tÄ±bbi yardÄ±m malzemesi gÃ¶nderdi.



Maske, tulum ve hÄ±zlÄ± tanÄ± kitinden oluÅan malzemeler, A400M tipi kargo uÃ§aÄÄ±na yÃ¼klenerek Ankara'dan yola Ã§Ä±ktÄ±. pic.twitter.com/HrLtTlM5Pc — EHA MEDYA (@eha_medya) April 8, 2020

В Сербии эпицентром распространения инфекции стал город Валево. 11 военных самолётов из РФ доставили в балканскую страну гуманитарную помощь и специалистов-вирусологов, писал NEWS.ru.