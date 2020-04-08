Европа

Турция направила на Балканы самолёт с гуманитарной помощью

12:14, 08 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военно-транспортный самолёт Airbus A400M турецких ВВС вылетел из Анкары в Белград. Он доставит на Балканы гуманитарный груз, подготовленный по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Медицинские маски, специальные защитные костюмы и тестовые наборы для проведения анализов на наличие коронавируса в организме передадут властям Сербии, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Черногории, а также Косова.

В Сербии эпицентром распространения инфекции стал город Валево. 11 военных самолётов из РФ доставили в балканскую страну гуманитарную помощь и специалистов-вирусологов, писал NEWS.ru.

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