https://static.news.ru/photo/cf654304-607d-11ea-b8ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Baykar Savunma/facebook.com

На территории Украины могут начать производить турецкие ударные беспилотные комплексы. По словам бывшего главы украинского военного ведомства Андрея Загороднюка, такой план прорабатывают Анкара и Киев.

Турция готова работать с нами в этом вопросе. Беспилотники — очень перспективное оружие, они чрезвычайно эффективны, — отметил Загороднюк.

Он напомнил, что сейчас Турция демонстрирует способность своего вооружения в Сирии, сообщает украинское Минобороны.

По данным Defense Express, Украина уже получила шесть оперативно-тактических многоцелевых беспилотников Bayraktar TB2, которые были произведены турецкой компанией Baykar Machine.

NEWS.ru передавал ранее, что Минобороны Украины сможет закупать оружие без посредников. Соответствующий законопроект приняла Верховная рада.