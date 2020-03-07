На территории Украины могут начать производить турецкие ударные беспилотные комплексы. По словам бывшего главы украинского военного ведомства Андрея Загороднюка, такой план прорабатывают Анкара и Киев.
Турция готова работать с нами в этом вопросе. Беспилотники — очень перспективное оружие, они чрезвычайно эффективны, — отметил Загороднюк.
Он напомнил, что сейчас Турция демонстрирует способность своего вооружения в Сирии,
По данным Defense Express, Украина уже получила шесть оперативно-тактических многоцелевых беспилотников Bayraktar TB2, которые были произведены турецкой компанией Baykar Machine.
NEWS.ru передавал ранее, что Минобороны Украины сможет закупать оружие без посредников. Соответствующий законопроект приняла Верховная рада.
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