Турция начала работы вокруг газового хаба по договоренности с Россией Минэнерго Турции отчиталось за часть работы по договоренности с РФ о строительстве газового хаба

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Москва и Анкара достигли соглашения о создании газового хаба в ходе переговоров, при этом Турция уже начала выполнять свою часть работы по созданию энергетического объекта, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Денмез. По словам главы ведомства, властям Турции прежде всего необходимо завершить работу «на своей стороне».

Сначала мы рассмотрим нашу часть работы. Мы начали это. Друзья работают в Botaş, Epiaş (турецкие энергетические компании. — NEWS.ru). У нас всегда была цель стать газовым центром и центром торговли. В принципе, достигнуто соглашение относительно переговоров. Сначала нам нужно закончить работы на нашей стороне, — пояснил Денмез.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что ему удалось договориться с российскм коллегой Владимиром Путиным о строительстве газового хаба на территории турецкого государства. В ходе собрания Партии справедливости и развития он отметил, что во время переговоров с главой РФ российская сторона разрешила переправлять газ в Европу через Турцию.

Также стало известно, что Эрдоган намерен попросить Путина о скидке на газ в размере 25%. Как писал Bloomberg, счет Анкары за топливо в 2022 году превысит $50 млрд, поэтому турецкий лидер добивается еще большего сближения с Россией, которая является основным поставщиком энергоресурсов.