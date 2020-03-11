https://static.news.ru/photo/2a59b370-63cc-11ea-b644-fa163e074e61_660.jpg Фото: Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Турецкие власти предложили отелям начать туристический сезон в конце апреля вместо традиционного марта.

Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой, передаёт РИА Новости. По его словам, такое решение целесообразно в условиях продолжающегося распространения коронавирусной инфекции.

Мы считаем, что сократить въездной турпоток в нашу страну по сравнению с прошлым годом — это правильное решение в сложившихся условиях. Отелям нужно открыть сезон не в марте, а к концу апреля, — отметил Эрсой.

Министр также анонсировал принятие мер по поддержке туристического бизнеса, учитывая неизбежные потери, которые понесут предприниматели в этой сфере. Об этих мерах будет объявлено в ближайшее время.

Как сообщал NEWS.ru, 11 марта стало известно о первом случае заболевания COVID-19 в Турции. Инфицированный коронавирусом мужчина недавно вернулся из поездки в Европу.

Количество больных COVID-19 в России к 11 марта достигло 28 человек. Умерших от инфекции в РФ до настоящего момента не было. Среди последних восьми заболевших впервые оказался ребёнок.