Турецкие власти предложили отелям начать туристический сезон в конце апреля вместо традиционного марта.
Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой,
Мы считаем, что сократить въездной турпоток в нашу страну по сравнению с прошлым годом — это правильное решение в сложившихся условиях. Отелям нужно открыть сезон не в марте, а к концу апреля, — отметил Эрсой.
Министр также анонсировал принятие мер по поддержке туристического бизнеса, учитывая неизбежные потери, которые понесут предприниматели в этой сфере. Об этих мерах будет объявлено в ближайшее время.
Как сообщал NEWS.ru, 11 марта стало известно о первом случае заболевания COVID-19 в Турции. Инфицированный коронавирусом мужчина недавно вернулся из поездки в Европу.
Количество больных COVID-19 в России к 11 марта достигло 28 человек. Умерших от инфекции в РФ до настоящего момента не было. Среди последних восьми заболевших впервые оказался ребёнок.
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